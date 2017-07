Sommer ab! : Ferienmagazin nur für euch

vergrößern 1 von 1 Foto: Stratenschulte 1 von 1

Die vorletzte Schulwoche hat begonnen. Bald könnt ihr in die Sommerferien starten. Bestimmt habt ihr schon viele Pläne und freut euch riesig auf die freie Zeit. Falls ihr noch ein paar Lücken in eurem Terminkalender habt, haben wir wieder viele Ausflugstipps für euch: Am Montag, den 24. Juli, also in genau zwei Wochen, erscheint in der SVZ unser Kinderferienmagazin. Hier findet ihr tolle Berichte, Termine, Tipps und Rätsel.



von Franziska Sanyang

erstellt am 10.Jul.2017 | 00:00 Uhr