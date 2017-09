Was geschah am ... : Kalenderblatt 2017: 1. Oktober

vergrößern 1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

von dpa

erstellt am 30.Sep.2017 | 23:55 Uhr

39. Kalenderwoche

274. Tag des Jahres

Noch 91 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Waage

Namenstag: Giselbert, Remigius, Theresia

HISTORISCHE DATEN

2015 - Beim Börsengang des Internetportalanbieters Scout24 werden nach eigenen Angaben 38,64 Millionen Aktien für 30 Euro je Stück platziert, Gesamterlös: gut 1,15 Milliarden Euro.

2012 - Peer Steinbrück wird vom Vorstand seiner Partei einstimmig zum SPD-Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl 2013 nominiert.

2007 - Die Kremlpartei Geeintes Russland bestimmt den russischen Präsidenten Wladimir Putin als Spitzenkandidaten für die Parlamentswahlen im Dezember 2007. Der Präsident wird nach Ende seiner Amtszeit im Jahr 2008 Regierungschef.

1997 - Der neue 1040 Meter lange «EuropaKai» im Cuxhavener Amerikahafen, an dem die größten Containerschiffe der Welt anlegen könnten, wird offiziell eröffnet.

1992 - Der Grünen-Politiker Gert Bastian erschießt seine Lebensgefährtin Petra Kelly und sich selbst. Am 19. Oktober werden die Leichen der beiden in ihrem Haus in Bonn gefunden.

1985 - Das schleswig-holsteinische Wattenmeer wird Nationalpark. 2009 wird das Wattenmeer von der UNESCO als Weltnaturerbe anerkannt.

1977 - Der brasilianische Fußballspieler Pelé beendet seine aktive Karriere mit dem Spiel Cosmos New York gegen den FC Santos.

1957 - Das Pharmaunternehmen Grünenthal bringt das Schlafmittel Contergan auf den Markt und löst damit einen der größten Medizinskandale aus. Viele Schwangere nehmen das Medikament. In der Folge kommen rund 10.000 Kinder mit schweren Missbildungen an Armen und Beinen zur Welt.

1927 - Das Gesetz über die Arbeitslosenversicherung und Arbeitsvermittlung tritt in Kraft. Es führt die Versicherungspflicht gegen Arbeitslosigkeit und den Rechtsanspruch auf Arbeitslosengeld ein.

AUCH DAS NOCH

2015 - dpa meldet: Ein Rudel Paviane nimmt in Simbabwe einen Radiosender vom Netz: Die offenbar hungrigen Affen beißen an einem Sendemasten die Übertragungskabel durch.

GEBURTSTAGE

1987 - LeFloid (30), deutscher Video-Blogger

1959 - Youssou N'Dour (58), senegalesischer Sänger («7 Seconds» mit Neneh Cherry)

1949 - André Rieu (68), niederländischer Geiger und Dirigent («Walzerkönig»)

1942 - Günter Wallraff (75), deutscher Schriftsteller und Journalist(«Der Aufmacher», «Ganz unten»)

1937 - Peter Stein (80), deutscher Regisseur (Salzburger Festspiele, Berliner Schaubühne)

TODESTAGE

2013 - Tom Clancy, amerikanischer Schriftsteller(«Jagd auf Roter Oktober»), geb. 1947

2004 - Richard Avedon, amerikanischer Fotograf, geb. 1923