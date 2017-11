Was geschah am ... : Kalenderblatt 2017: 13. November

vergrößern 1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

von dpa

erstellt am 12.Nov.2017 | 23:55 Uhr

46. Kalenderwoche, 317. Tag des Jahres

Noch 48 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Skorpion

Namenstag: Agostina, Gertrud, Himer, Siard, Stanislaus

HISTORISCHE DATEN

2016 - Bulgarien wählt den russlandfreundlichen oppositionellen General Rumen Radew zum neuen Präsidenten.

2015 - Bei einer Serie koordinierter Anschläge in Paris töten Kommandos der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) 130 Menschen, darunter zwei Deutsche. Außerdem sterben sieben Terroristen.

2007 - Vizekanzler und Arbeitsminister Franz Müntefering (SPD) kündigt wegen seiner schwerkranken Frau den Rückzug von seinen politischen Spitzenämtern an. Vizekanzler wird der neue Parteivize und Außenminister Frank-Walter Steinmeier.

2002 - Die EU-Kommission leitet ein Strafverfahren gegen Deutschland wegen zu hoher Staatsverschuldung ein.

1997 - Der Vatikan setzt der Mitarbeit von Laien in Pfarrgemeinden enge Grenzen und erteilt damit den Reformkräften unter den Katholiken eine Abfuhr.

1992 - Die Welt-Metereologenorganisation in Genf teilt mit, dass die Ozonschicht seit Beginn regelmäßiger Messungen so dünn ist wie nie zuvor.

1927 - Der unter dem Hudson River verlaufende «Holland-Tunnel» zwischen New York und New Jersey wird für den Verkehr eröffnet.

1855 - In Wien wird ein im August geschlossenes Konkordat zwischen Kaiser Franz Joseph I. und dem Vatikan veröffentlicht. Es räumt der katholischen Kirche größere Rechte ein und hebt vorangegangene Reformen auf.

1805 - Napoleons Truppen rücken in Wien ein.

AUCH DAS NOCH

2006 - dpa meldet: Ein 16-jähriger Schüler aus Singapur hat einen neuen Weltrekord im SMS-Schreiben aufgestellt. Er tippteeinen komplizierten Satz mit 160 Buchstaben in 41,52 Sekunden in sein Handy, sieben Zehntelsekunden schneller als der erst im Juli in den USA gekürte Rekordhalter.

GEBURTSTAGE

1967 - Susann Atwell (50), deutsche Moderatorin (Magazinsendung «SAM» bei Pro7 1995-98)

1952 - Rosemarie Trockel (65), deutsche Künstlerin («Strickbilder», «Herdbilder»)

1947 - Joe Mantegna (70), amerikanischer Schauspieler («Celebrity»)

1942 - John Hammond (75), amerikanischer Bluesmusiker («Wicked Grin», «Rough & Tough»)

1922 - Oskar Werner, österreichischer Schauspieler («Jules und Jim», «Fahrenheit 451»), gest. 1984

TODESTAGE

1992 - Karin Brandauer, österreichische Regisseurin («Verkaufte Heimat»), geb. 1945

1974 - Vittorio De Sica, italienischer Regisseur («Fahrraddiebe», «Hochzeit auf Italienisch»), geb. 1902