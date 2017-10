Was geschah am ... : Kalenderblatt 2017: 18. Oktober

vergrößern 1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

erstellt am 17.Okt.2017 | 23:55 Uhr

42. Kalenderwoche

291. Tag des Jahres

Noch 74 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Waage

Namenstag: Mono, Lukas, Gwenn

HISTORISCHE DATEN

2015 - Die rechtsnationale Schweizerische Volkspartei (SVP) gewinnt die Parlamentswahl in der Schweiz und erhält 65 der 200 Sitze im Nationalrat, der großen Kammer des Parlaments.

2007 - Bei einem Anschlag auf die ehemalige pakistanische Premierministerin Benazir Bhutto unmittelbar nach ihrer Rückkehr aus dem Exil werden in Karachi mehr als 140 Menschen getötet.

2002 - Bei Günther Jauchs RTL-Quiz «Wer wird Millionär» gewinnt erstmals ein Kandidat eine Million Euro. Bis dahin gab es nur zwei Millionäre aus D-Mark-Zeiten.

1997 - Der spanische König Juan Carlos eröffnet in Bilbao das Guggenheim-Museum, das von dem amerikanischen Architekten Frank O. Gehry entworfen wurde.

1982 - Steffi Graf beginnt ihre Tenniskarriere mit dem Eintrag als Profispielerin bei der WTA.

1977 - Die Antiterroreinheit GSG 9 des Bundesgrenzschutzes stürmt in Mogadischu (Somalia) die seit dem 13. Oktober entführte Lufthansa-Maschine «Landshut» und befreit die Geiseln.

1977 - Die RAF-Anführer Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe begehen im Gefängnis in Stuttgart-Stammheim Selbstmord.

1967 - Das Musical «Hair» wird in New York uraufgeführt.

1817 - Auf Einladung der Jenaischen Burschenschaft kommen etwa 500 Studenten zum Gedenken an den Beginn der Reformation 1517 und die Völkerschlacht bei Leipzig 1813 auf der Wartburg zusammen.

AUCH DAS NOCH

2016 - dpa meldet: Das Tippen auf dem Smartphone im Gehen ist für einen Mann in Neustadt an der Weinstraße (Rheinland-Pfalz) schmerzlich ausgegangen. Wie die Polizei mitteilte, verfehlte der 34-Jährige am Montag den Haupteingang eines Discounters und durchbrach eine Scheibe. Dabei zog er sich stark blutende Verletzungen an Kopf und Beinen zu.

GEBURTSTAGE

1987 - Zac Efron (30), amerikanischer Schauspieler und Sänger («High School Musical»)

1949 - Erwin Sellering (68), deutscher Politiker (SPD), Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern 2008-2017

1932 - Vytautas Landsbergis (85), litauischer Politiker, erster Staatspräsident nach der Loslösung Litauens von der Sowjetunion 1990-1992

1777 - Heinrich von Kleist, deutscher Schriftsteller und Dramatiker («Der zerbrochne Krug»), gest. 1811

1697 - Antonio Canaletto, venezianischer Maler, gest. 1768

TODESTAGE

1982 - Bess Truman, ehemalige First Lady der USA, Witwe des Präsidenten Harry S. Truman, geb. 1885

1977 - Hanns Martin Schleyer, deutscher Manager, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) 1973-1977 und Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) 1977, von einem RAF-Kommando enführt und ermordet, geb. 1915