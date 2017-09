Was geschah am ... : Kalenderblatt 2017: 21. September

vergrößern 1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

erstellt am 20.Sep.2017 | 23:55 Uhr

38. Kalenderwoche, 264. Tag des Jahres

Noch 101 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Matthäus

HISTORISCHE DATEN

2013 - Maskierte Kämpfer der islamistischen Al-Shabaab-Miliz aus Somalia überfallen ein Einkaufszentrum in der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Während der tagelangen Geiselnahme sterben mindestens 67 Menschen.

2012 - Deutschlands einziger Tiefwasserhafen, der JadeWeserPort in Wilhelmshaven, wird eröffnet.

2007 - Russland eröffnet zur Sicherung seiner Ansprüche auf die in der Arktis vermuteten Öl- und Gasvorräte eine neue Polarstation, die «Nordpol 35».

2002 - In Frankreich löst sich die Gaullisten-Partei des konservativen Präsidenten Jacques Chirac nach 26 Jahren auf. Ein Parteitag votiert für die Verschmelzung mit der Sammlungsbewegung UMP.

1992 - Die bis dahin größte Moschee Westeuropas wird in Madrid von Spaniens Königspaar Juan Carlos und Sofia sowie dem saudi-arabischen Prinz Salman Ibn Abdelasis eingeweiht.

1957 - Beim Untergang des deutschen Segelschulschiffes «Pamir» südwestlich der Azoren kommen 80 der 86 Besatzungsmitglieder ums Leben.

1947 - In Frankfurt/Main sollte die erste allgemeine Frankfurter Messe nach dem Krieg beginnen. Sie muss aufgrund der großen Zahl der Anmeldungen von Ausstellern und Besuchern sowie der nicht ausreichenden Ausstellungsfläche auf das Folgejahr verlegt werden.

1937 - Das Buch «Der kleine Hobbit» von J.R.R. Tolkien erscheint in Großbritannien.

1917 - In Petrograd (heute St. Petersburg), der damaligen Hauptstadt Russlands, wählt der Arbeiter- und Soldatenrat ein bolschewistisches Präsidium unter Leitung von Leo Trotzki.

AUCH DAS NOCH

2016 - dpa meldet: Eine Fliegenplage in einer Kirche sorgt für Aufsehen in Reifenberg in der Südwestpfalz. Weil sich die Insekten zu Tausenden auf Bänken, Altar und Orgel niederlassen oder sich in den Haaren der Kirchgänger verfangen, müssen Gottesdienst und Andachten ins Pfarrhaus verlegt werden.

GEBURTSTAGE

1967 - Faith Hill (50), amerikanische Countrysängerin («Breathe»)

1967 - Vera Int-Veen (50), deutsche Fernsehmoderatorin («Vera am Mittag»)

1957 - Ethan Coen (60), amerikanischer Filmproduzent, Regisseur und Drehbuchautor («Fargo»)

1955 - François Cluzet (62), französischer Schauspieler («Ziemlich beste Freunde»)

1947 - Stephen King (70), amerikanischer Schriftsteller («Friedhof der Kuscheltiere»)

TODESTAGE

2016 - Klaus Harpprecht, deutscher Journalist und Schriftsteller (Berater und Redenschreiber von Kanzler Willy Brandt), geb. 1927

1957 - Bertha Krupp von Bohlen und Halbach, deutsche Unternehmerin, Inhaberin der Friedrich Krupp-Werke 1903-1943, geb. 1886