Was geschah am... : Kalenderblatt 2017: 26. Oktober

erstellt am 25.Okt.2017 | 23:55 Uhr

43. Kalenderwoche

299. Tag des Jahres

Noch 66 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Skorpion

Namenstag: Amandus, Sigebald, Witta

HISTORISCHE DATEN

2014 - In Köln kommt es bei einer Anti-Salafisten-Demonstration von rund 4800 Hooligans und Rechtsextremisten aus ganz Deutschland zu Straßenschlachten mit der Polizei.

2002 - Mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 183 Stundenkilometern zieht das Orkantief «Jeanett» über Deutschland und große Teile Europas hinweg. Allein in Deutschland sterben mindestens elf Menschen.

1993 - Das Berliner Landgericht verurteilt den ehemaligen DDR- Minister für Staatssicherheit, Erich Mielke, wegen der Beteiligung an der Ermordung von zwei Polizisten im Jahr 1931 zu sechs Jahren Haft.

1979 - Der südkoreanische Staatspräsident Park Chung Hee wird beim Abendessen vom Chef des Geheimdienstes erschossen.

1977 - Die Deutsche Bundesbahn stellt den planmäßigen Einsatz von Dampflokomotiven ein.

1967 - Irans Schah Mohammed Reza Pahlavi krönt sich in Teheran zum Kaiser.

1962 - Mit der polizeilichen Durchsuchung der Redaktionsräume des Magazins «Der Spiegel» erreicht die «Spiegel»-Affäre einen ersten Höhepunkt.

1927 - Gustav Schickedanz gründet das Versandunternehmen Quelle Schickedanz KG in Fürth.

AUCH DAS NOCH

2007 - dpa meldet: 40 Jahre nach der Ermordung von Ernesto Che Guevara im bolivianischen Dschungel ist in Dallas (Texas) eine Haarlocke des Revolutionärs versteigert worden. Zusammen mit anderen «Che-Objekten» ging das schwarze Haarbüschel für 100 000 Dollar an einen Käufer. Die Objekte waren von einem ehemaligen CIA-Agenten angeboten worden, der 1967 an der Gefangennahme «Ches» beteiligt war.

GEBURTSTAGE

1992 - Jella Haase (25), deutsche Schauspielerin («Fack ju Göhte»)

1947 - Hillary Clinton (70), amerikanische Politikerin, Ehefrau von Ex-Präsident Bill Clinton, Außenministerin 2009-2013, Präsidentschaftskandidatin der Demokraten 2017

1947 - Christian Ude (70), deutscher Politiker (SPD), Münchner Oberbürgermeister 1993-2014

1942 - Bob Hoskins, britischer Schauspieler («Mona Lisa»), gest. 2014

1932 - Gerhard Konzelmann, deutscher Journalist und Publizist («Die islamische Herausforderung»), langjähriger Nahost- Korrespondent der ARD, gest. 2008

TODESTAGE

2002 - Siegfried Unseld, deutscher Verleger, Leiter des Suhrkamp-Verlags in Frankfurt 1959-2002, geb. 1924

1977 - Elisabeth Flickenschildt, deutsche Schauspielerin, («Der Maulkorb»), langjährige Zusammenarbeit mit Gustaf Gründgens, geb. 1905