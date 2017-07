Was geschah am ... : Kalenderblatt 2017: 27.Juni

vergrößern 1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

26. Kalenderwoche

178. Tag des Jahres

Noch 187 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Cyrill, Heimo, Hemma

HISTORISCHE DATEN

2015 - Nach mehr als drei Jahrzehnten am Netz wird das Atomkraftwerk Grafenrheinfeld im Norden Bayerns endgültig abgeschaltet.

2012 - In einer historischen Geste der Versöhnung reichen sich Queen Elizabeth II. und der frühere nordirische IRA-Mann Martin McGuinness die Hände.

2010 - Erstmals wird das komplette Gesicht eines Toten verpflanzt. Empfänger ist ein 35-jähriger Franzose, den eine unheilbare Erbkrankheit völlig entstellt hatte.

2007 - Nach dem Rücktritt des britischen Premierministers Tony Blair bittet Königin Elizabeth II. den bisherigen Schatzkanzler Gordon Brown um die Bildung einer neuen Regierung.

2002 - Das Mittelrheintal zwischen Bingen und Koblenz wird in das Weltkulturerbe der Unesco aufgenommen.

1997 - Nach mehr als fünf Jahren Bürgerkrieg schließen die Regierung von Tadschikistan und die islamische Opposition ein Friedensabkommen. Der Konflikt hat mindestens 50 000 Opfer gefordert.

1977 - Frankreich entlässt Dschibuti, seine letzte afrikanische Kolonie, nach 115 Jahren in die staatliche Unabhängigkeit.

1954 - Im sowjetischen Obninsk südlich von Moskau wird das erste Atomkraftwerk der Welt in Betrieb genommen.

1519 - In der «Leipziger Disputation» treten Martin Luther, Philipp Melanchthon und Andreas Karlstadt dem katholischen Theologen Johannes Eck gegenüber und bezweifeln die alleinige Lehrautorität des Papstes (bis 3. Juli 1519).

AUCH DAS NOCH

1997 - dpa meldet: 119 Gartenzwerge, die Unbekannte in einem Wald in der Nähe des zentralfranzösischen Limoges ausgesetzt haben, werden von städtischen Arbeitern «gerettet». Sie finden vorläufig in der örtlichen Polizeistation Zuflucht. Hinter der Tat wird die «Front zur Befreiung der Gartenzwerge» vermutet.

GEBURTSTAGE

1985 - Nico Rosberg (32), ehemaliger deutscher Autorennfahrer, Formel-1-Weltmeister 2016, gibt 2016 Ende seiner Karriere in der Formel 1 bekannt

1975 - Tobey Maguire (42), amerikanischer Schauspieler («Spider- Man»)

1967 - Markus Kavka (50), deutscher Moderator (ZDF-Musikdoku «Number One!»)

1955 - Isabelle Adjani (62), französische Schauspielerin («Die Bartholomäusnacht»)

1937 - Peter Graf von Kielmansegg (80), deutscher Politikwissenschaftler («Nach der Katastrophe»)

TODESTAGE

2016 - Bud Spencer, italienischer Schauspieler und Drehbuchautor («Vier Fäuste für ein Halleluja»), geb. 1929

2001 - Jack Lemmon, amerikanischer Schauspieler («Ein seltsames Paar»), geb. 1925

von dpa

erstellt am 01.Jul.2017 | 12:58 Uhr