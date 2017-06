Was geschah am... : Kalenderblatt 2017: 29. Juni

vergrößern 1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

26. Kalenderwoche

180. Tag des Jahres

Noch 185 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Beata, Gero, Peter, Paul

HISTORISCHE DATEN

2016 - Der englische Schriftsteller Julian Barnes erhält den mit 50 000 Euro dotierten Siegfried-Lenz-Preis. Die Preisübergabe findet am 11. November in Hamburg statt.

2015 - Unter Chinas Führung wird in Peking die Asiatische Infrastruktur-Investmentbank (AIIB) gegründet. 57 Staaten beteiligen sich.

2012 - Das Europäische Patentgericht bekommt seinen Hauptsitz in Paris. Das beschließen die europäischen Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfel in Brüssel.

2007 - Deutschland und Dänemark einigen sich auf den Bau einer Brücke über den Fehmarnbelt. Die Kosten sollen sich auf 5,6 Milliarden Euro belaufen.

1986 - Das erste Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) wird von Bundespräsident Richard von Weizsäcker im Lübecker Dom eröffnet.

1980 - In Island wird die Philologin und Theaterleiterin Vigdis Finnbogadottir als weltweit erste Frau in demokratischen Wahlen zum Staatsoberhaupt bestimmt.

1956 - Der amerikanische Schriftsteller Arthur Miller und die Schauspielerin Marilyn Monroe heiraten.

1913 - Der Zweite Balkan-Krieg beginnt mit dem Angriff Bulgariens auf Serbien.

1900 - Die Nobel-Stiftung zur Verwaltung des Stiftungskapitals mit Sitz in Stockholm wird gegründet.

AUCH DAS NOCH

2015 - dpa meldet: Wohl über 500 000 Weinbergschnecken fressen, kriechen und kleben auf den Feldern von Züchterin Angelika Dickel in Moers am Niederrhein. Die Schnecken- Liebhaberin Dickel aß nach eigenen Worten schon in ihrer Kindheit gerne Schnecken, heute züchtet sie die Tierchen auf 18 eingezäunten Brennnessel-Feldern für Gastronomie und Gourmets.

GEBURTSTAGE

1978 - Nicole Scherzinger (39), amerikanische Sängerin («Cats»), ehemalige Frontfrau der Musikgruppe Pussycat Dolls

1963 - Anne-Sophie Mutter (54), deutsche Violinistin, Debut als Solistin im Alter von 13 Jahren bei den Salzburger Pfingstkonzerten unter der Leitung von Herbert von Karajan

1957 - Maria Conchita Alonso (60), kubanisch-amerikanische Schauspielerin («Caught - Im Netz der Leidenschaft»)

1932 - Ror Wolf (85), deutscher Schriftsteller («Das nächste Spiel ist immer das schwerste»)

1930 - Oriana Fallaci, italienische Journalistin und Schriftstellerin («Ein Mann»), gest. 2006

TODESTAGE

1967 - Jayne Mansfield, amerikanische Schauspielerin («Sirene in blond»), geb. 1933

1940 - Paul Klee, deutscher Maler und Grafiker («Motiv aus Hammamet», «Der Goldfisch»), geb. 1879

