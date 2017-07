Was geschah am ... : Kalenderblatt 2017: 3. Juli

vergrößern 1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

27. Kalenderwoche, 184. Tag des Jahres

Noch 181 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Thomas

HISTORISCHE DATEN

2016 - Ein Selbstmord-Attentäter der Terrormiliz Islamischer Staat zündet in Bagdad eine Autobombe und tötet 324 Menschen.

2015 - Nach Ermittlungspannen im Fall der rechten Terrorzelle NSU beschließt der Bundestag eine Reform des Verfassungsschutzes.

2014 - In Deutschland gilt ab 1. Januar 2015 ein gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde. Der Bundestag verabschiedet einen entsprechenden Gesetzentwurf.

2012 - Fünf deutsche Bergsteiger verunglücken in den Schweizer Alpen tödlich. Der Unfall am 4010 Meter hohen Lagginhorn ist der schlimmste seit Jahren in den Alpen.

2007 - Die Bundeswehr darf unter dem Dach der NATO weltweit eingesetzt werden. In einem Grundsatzurteil weist das Bundesverfassungsgericht die Organklage der Linken gegen den Tornado-Einsatz in Afghanistan ab.

1971 - Jim Morrison, Sänger der Rockgruppe «The Doors», wird in der Badewanne seiner Wohnung in Paris tot aufgefunden.

1962 - Frankreichs Staatspräsident Charles de Gaulle verkündet die Unabhängigkeit Algeriens nach 132 Jahren Kolonialherrschaft.

1897 - Im Wiener Prater wird als neueste Attraktion das 67 Meter hohe Riesenrad eröffnet.

987 - Mit der Krönung von Hugo Capet zum König von Frankreich ist die Herrschaft der Karolinger über das westfränkische Reich beendet.

AUCH DAS NOCH

2014 - dpa meldet: Ein Blitz hat in Neuseeland ein Ehebett in Brand gesetzt und ein Ehepaar aus dem Schlaf gerissen. «Ich musste mit dem Wäschekorb Wasser holen und habe damit die Flammen gelöscht», berichtete Josh Roa nach Medienberichten. Er und seine Frau Latoya kamen mit dem Schrecken davon.

GEBURTSTAGE

1987 - Jan-Philipp Rabente (30), deutscher Hockeyspieler, Olympiasieger 2012

1987 - Sebastian Vettel (30), deutscher Formel-1-Rennfahrer, mehrfacher Weltmeister

1962 - Tom Cruise (55), amerikanischer Schauspieler («Top Gun»)

1937 - Tom Stoppard (80), britischer Dramatiker («Rosencrantz And Guildenstern Are Dead»)

1927 - Ken Russell, britischer Film- und Opernregisseur (Rockoper «Tommy»), gest. 2011

TODESTAGE

2012 - Andy Griffith, amerikanischer Schauspieler (TV-Serie «Matlock»), geb. 1926

1904 - Theodor Herzl, österreichischer Journalist und Politiker, Begründer des Zionismus, geb. 1860

von dpa

erstellt am 02.Jul.2017 | 23:55 Uhr