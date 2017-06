Was geschah am ... : Kalenderblatt 2017: 6. Juni

vergrößern 1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

23. Kalenderwoche

157. Tag des Jahres

Noch 208 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Zwillinge

Namenstag: Kevin, Klaudius, Norbert

HISTORISCHE DATEN

2016 - Bundespräsident Joachim Gauck (76) will im Februar 2017 aus Altersgründen nicht für eine zweite Amtszeit kandidieren.

2002 - Angesichts der Pannen in der amerikanischen Terrorabwehr kündigt Präsident Bush den Aufbau eines neuen Ministeriums für Heimatschutz (Department of Homeland Security) an.

1997 - Die Innenministerkonferenz beschließt die Observierung der umstrittenen Scientology-Organisation durch den Verfassungsschutz.

1989 - Die europäische Rakete «Ariane» transportiert den ersten deutschen Fernmeldesatelliten «Kopernicus» ins All.

1987 - In Paris gewinnt Steffi Graf das Damen-Einzel der internationalen französischen Tennismeisterschaften gegen die Weltranglistenerste Martina Navratilova (USA) und damit ihren ersten «Grand Slam»-Titel.

1982 - Vier israelische Divisionen marschieren im Südlibanon ein und erobern Stellungen der palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO). Die Besetzung dauert bis 1985.

1954 - Die erste «Eurovisionssendung» wird im Fernsehen ausgestrahlt. Aus Montreux in der Schweiz wird das Narzissenfest in sieben andere europäische Länder übertragen.

1944 - Alliierte Truppen starten die Operation «Overlord» und landen an der Küste der Normandie. Die größte Landungsoperation der Geschichte besiegelt die deutsche Niederlage im Zweiten Weltkrieg.

1907 - Die Düsseldorfer Firma Henkel kündigt in einer Zeitungsannonce das neue Waschmittel «Persil» an.

AUCH DAS NOCH

2014 - dpa meldet: Die sizilianische Nonne Cristina Scuccia hat das Finale der italienischen TV-Show «The Voice of Italy» gewonnen. Das Publikum kürte die junge Frau, die durch ihre stimmgewaltigen Auftritte in Ordenstracht und Gesundheitsschuhen zur Berühmtheit geworden ist, per Telefon zur Siegerin. Im Finale setzte sich Scuccia gegen drei weitere Kandidaten durch. Sie sang unter anderem «What a Feeling» und «No One» von Alicia Keys.

GEBURTSTAGE

1967 - Katharina Abt (50), deutsche Schauspielerin («Der Bulle von Tölz»)

1957 - Christian Rach (60), deutscher Spitzenkoch und TV-Moderator («Rach, der Restauranttester»)

1952 - Bernd Wehmeyer (65), deutscher Fußballspieler und -manager, 183 Bundesliga-Spiele für den HSV 1978-1986

1942 - Ulrike Ottinger (75), deutsche Filmregisseurin («Zwölf Stühle»)

1942 - Klaus Bednarz, deutscher Fernsehjournalist («Monitor»), gest. 2015

TODESTAGE

1992 - Werner Kreindl, österreichischer Schauspieler (TV-Serie «SOKO 5113»), geb. 1927

1962 - Yves Klein, französischer Maler und Farb-Theoretiker («Victoire de Samothrace»), geb. 1928

