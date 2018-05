Was geschah am ... : Kalenderblatt 2018: 12. Mai

Das aktuelle Kalenderblatt für den 12. Mai 2018:

11. Mai 2018, 23:55 Uhr

19. Kalenderwoche, 132. Tag des Jahres

Noch 233 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Stier

Namenstag: Bogdan, Modoald, Pankratius

HISTORISCHE DATEN

2017 - Eine weltweite Welle von Cyber-Attacken mit der Erpressungssoftware «WannaCry» blockiert Zehntausende Computer von Unternehmen, Behörden und Verbrauchern. Es werden Lösegeldzahlungen verlangt.

2013 - Bulgariens ehemalige Regierungspartei GERB gewinnt in der vorgezogenen Parlamentswahl mit 97 Mandaten die meisten der 240 Sitze in der Volksvertretung.

2008 - Sieben Wochen nach ihrem Amtsantritt zerbricht die Regierungskoalition in Pakistan am Streit um die Wiedereinsetzung der von Präsident Pervez Musharraf entlassenen Richter.

2003 - Bund und Länder unterzeichnen die Vereinbarung über den Ausbau von mehreren tausend Ganztagsschulen. Die Regierung sieht darin eine «nationale Antwort» auf das miserable deutsche Abschneiden bei PISA.

1998 - Nach fast zehnjährigen Diskussionen gibt die EU den Weg für einen Patentschutz biotechnologischer Erfindungen frei. Patentierbar werden biotechnische Verfahren bei Menschen, Tieren und Pflanzen.

1975 - Ein Kriegsschiff der Roten Khmer bringt vor der Küste Kambodschas das US-Handelsschiff «Mayaguez» auf. Der Frachter wird vom US-Militär befreit.

1953 - Der Bundestag verabschiedet das «Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften» und beschließt die Einrichtung einer aufsichtführenden Bundesprüfstelle.

1881 - Tunesien wird französisches Protektorat.

1743 - Maria Theresia wird zur Königin von Böhmen gekrönt.

GEBURTSTAGE

1978 - Jason Biggs (40), amerikanischer Schauspieler («American Pie», «Anything Else»)

1958 - Dries Van Noten (60), belgischer Modedesigner 1948 - Steve Winwood (70), britischer Rockmusiker («Higher Love»), war Mitglied der Bands Spencer Davis Group, Traffic und Blind Faith

1928 - Burt Bacharach (90), amerikanischer Komponist («Raindrops Keep Fallin' On My Head», «I Say a Little Prayer»)

1918 - Julius Rosenberg, amerikanischer Unternehmer, Mitglied eines sowjetischen Atom-Spionagerings, Rosenberg und seine Frau Ethel wurden in den USA wegen Spionage zum Tode verurteilt und hingerichtet, gest. 1953

TODESTAGE

2008 - Robert Rauschenberg, amerikanischer Pop-Art-Künstler («Tabernacle Fuss»), geb. 1925

1953 - Fritz Mackensen, deutscher Maler («Gottesdienst im Freien»), Mitbegründer der Worpsweder Künstlerkolonie, geb. 1866