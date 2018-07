Was geschah am... : Kalenderblatt 2018: 24. Juli

Das aktuelle Kalenderblatt für den 24. Juli 2018:

23. Juli 2018, 23:55 Uhr

30. Kalenderwoche, 205. Tag des Jahres

Noch 160 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Löwe

Namenstag: Christine, Christophorus, Gerburg, Kinga, Siglind

HISTORISCHE DATEN

2017 - Mehr als 250 Tage nach ihrer Inhaftierung beginnt in Istanbul der Prozess gegen Mitarbeiter der regierungskritischen türkischen Zeitung «Cumhuriyet». Einige werden wegen Terrorunterstützung zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

2016 - Ein Flüchtling aus Syrien sprengt sich in Ansbach nahe einem Open-Air-Konzert in die Luft. 15 Menschen werden teils schwer verletzt. Der IS beansprucht den Anschlag für sich.

2013 - Bei dem schwersten Bahnunglück in Spanien seit 1972 kommen nahe der Pilgerstadt Santiago de Compostela 80 Menschen ums Leben, rund 150 Fahrgäste werden verletzt.

1998 - US-Präsident Bill Clinton erklärt den Bundesstaat Texas wegen einer anhaltenden Hitzewelle zum Katastrophengebiet.

1983 - Im Rahmen einer als privat bezeichneten Reise in die DDR trifft der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß mit DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker zusammen.

1953 - Walter Ulbricht wird SED-Chef.

1943 - Die britische Luftwaffe beginnt mit schweren Bombenangriffen auf Hamburg. Die «Operation Gomorrha» dauert bis zum 3. August.

1938 - Eine Expedition bezwingt in dreieinhalb Tagen erstmals die 1800 Meter hohe Eiger-Nordwand in der Schweiz. Die vier Teilnehmer sind Anderl Heckmair, Heinrich Harrer, Fritz Kasparek und Ludwig Vörg.

1923 - Im Friedensvertrag von Lausanne erhält die Türkei ihre staatliche Souveränität.

GEBURTSTAGE

1968 - Laura Leighton (50), amerikanische Schauspielerin («Melrose Place»)

1958 - Alexandra Schörghuber (60), deutsche Unternehmerin

1943 - Loni von Friedl (75), österreichische Schauspielerin («Waldhaus»)

1928 - Rosemarie Schuder (90), deutsche Schriftstellerin («Der Ketzer von Naumburg»)

1783 - Simón Bolívar, südamerikanischer Freiheitskämpfer und Politiker, gest. 1830

TODESTAGE

2013 - Garry Davis, US-amerikanischer Friedensaktivist, geb. 1921

2003 - Heinz Knobloch, deutscher Schriftsteller («Herr Moses in Berlin»), geb. 1926