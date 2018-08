Was geschah am ... : Kalenderblatt 2018: 27. August

Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. August 2018:

von dpa

26. August 2018, 23:55 Uhr

35. Kalenderwoche, 239. Tag des Jahres

Noch 126 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Gebhard, Monika

HISTORISCHE DATEN

2017 - Fünf Bergsteiger einer sechsköpfigen Seilschaft aus Bayern stürzen in den österreichischen Alpen in den Tod.

2008 - Barack Obama wird als erster schwarzer Kandidat einer großenPartei zur US-Präsidentschaftswahl antreten. Der Parteitag der Demokraten bestimmt ihn per Akklamation zum Kandidaten.

2005 - Mehr als 150.000 Menschen erleben die Deutschland-Premiere des A380 beim Überflug über das Airbus-Gelände in Hamburg.

2003 - Mars und Erde kommen sich mit «nur» noch knapp 56 Millionen Kilometern so nahe wie seit fast 60.000 Jahren nicht mehr.

1992 - Die 1948 gegründete und seit 1965 im Bauer Verlag erscheinende Illustrierte «Quick» erscheint letztmalig.

1988 - In Chile werden der 1973 verhängte Ausnahmezustand und die «Notstandsgesetze für den inneren Frieden» aufgehoben.

1928 - Der Briand-Kellogg-Pakt zur weltweiten Ächtung des Krieges wird in Paris unterzeichnet. Die Vertragsstaaten wollen in Zukunft auf Krieg als Mittel der Politik verzichten

1883 - Der Vulkan Krakatau in der Meerenge zwischen Sumatra und Java explodiert bei einer Eruption, die schon am Tag zuvor beginnt. Ein nachfolgender Tsunami reißt mehr als 36.000 Menschen in den Tod.

1820 - Josef Naus, seinem Messgehilfen Maier und dem Bergführer Johann Georg Tauschl gelingt die erste nachgewiesene Besteigung der 2962 Meter hohen Zugspitze.

GEBURTSTAGE

1983 - Jamala (35), ukrainische Sängerin, Siegerin beim Eurovision Song Contest 2016 in Stockholm

1973 - Dietmar Hamann (45), deutscher Fußballspieler, FC Bayern München 1993-98, Nationalmannschaft 1997-2005

1943 - Wolfgang Nordwig (75), deutscher Leichtathlet, Olympiasieger im Stabhochsprung 1972 in München und «DDR-Sportler des Jahres» 1972

1933 - Kerstin Ekman (85), schwedische Schriftstellerin («Geschehnisse am Wasser»), bis 1989 Mitglied der Schwedischen Akademie, die den Literatur-Nobelpreis vergibt

1928 - Mangosuthu Buthelezi (90), südafrikanischer Politiker, Chefminister und damit de facto Regierungschef des Homelands Kwa-Zulu 1976-1994

TODESTAGE

1975 - Haile Selassie, Kaiser von Äthiopien 1930-1974, geb. 1892

1963 - Adolf Grimme, deutscher Pädagoge und Politiker (SPD), Namensgeber des Adolf-Grimme-Instituts und des gleichnamigen Preises, Generaldirektor des Nordwestdeutschen Rundfunks NWDR 1948-1956, Kultusminister des Landes Hannover bzw. Niedersachsen 1946-1948, geb. 1889