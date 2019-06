Was geschah am ... : Kalenderblatt 2019: 16. Juni

Das aktuelle Kalenderblatt für den 16. Juni 2019:

Sternzeichen: Zwillinge

Namenstag: Benno, Quirin, Luitgard

HISTORISCHE DATEN

2013 - Der tschechische Ministerpräsident Petr Necas erklärt wegen eines Abhör- und Korruptionsskandals seinen Rücktritt.

2004 - Der ungarische Schriftsteller Péter Esterházy erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Der Preis wird im Oktober in Frankfurt/Main überreicht.

1992 - Russland wird 159. Mitglied der Weltbank in Washington.

1976 - Dagmar Berghoff wird die erste Sprecherin der «Tagesschau».

1967 - Beim dreitägigen Monterey Pop Festival (bis 18. Juni) stehen unter anderem The Grateful Dead, The Who, Jimi Hendrix und Janis Joplin auf der Bühne.

1932 - Die Konferenz von Lausanne beginnt, auf der die Siegermächte des Ersten Weltkriegs neu über die deutschen Reparationsleistungen verhandeln.

1911 - Die Computing-Tabulating-Recording Company, der Vorläufer von IBM, wird in den USA gegründet. 1924 erfolgte die Umbenennung in International Business Machines Corporation.

1904 - Dieser Tag wird als «Bloomsday» bekannt. Von ihm handelt der Roman «Ulysses» von James Joyce.

1426 - Die Hussiten besiegen in der Schlacht bei Aussig (Böhmen) ein sächsisch-thüringisches Heer.

GEBURTSTAGE

1990 - John Newman (29), britischer Soulsänger («Tribute»)

1967 - Jürgen Klopp (52), deutscher Fußballtrainer, Borussia Dortmund 2008-2015

1961 - Robert Schneider (58), österreichischer Schriftsteller («Schlafes Bruder», «Die Offenbarung»)

1957 - Raymond Pettibon (62), amerikanischer Künstler («Captive Chains», «Homo Americanus»)

1919 - Anna Wimschneider, deutsche Bäuerin und Autorin («Herbstmilch»), gest. 1993

TODESTAGE

2009 - Charlie Mariano, amerikanischer Jazz-Saxofonist, Mitglied u.a. der Gruppen Pork Pie und United Jazz & Rock Ensemble, geb. 1923

1979 - Nicholas Ray, amerikanischer Regisseur («Denn sie wissen nicht, was sie tun»), geb. 1911