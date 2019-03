Was geschah am... : Kalenderblatt 2019: 2. März

Das aktuelle Kalenderblatt für den 2. März 2019

von dpa

01. März 2019, 23:55 Uhr

9. Kalenderwoche

61. Tag des Jahres

Noch 304 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Fische

Namenstag: Agnes, Karl

HISTORISCHE DATEN

2018 - Al-Kaida-Terroristen greifen in Burkina Fasos Hauptstadt Ouagadougou die französische Botschaft und ein Armeegebäude an. Mindestens 16 Menschen kommen ums Leben.

2017 - Die baden-württembergische Stadt Gaggenau untersagt aus Sicherheitsgründen eine geplante Veranstaltung des türkischen Justizministers. In der Folge kommt es zwischen Berlin und Ankara zu einem heftigen Streit über Wahlkampfauftritte türkischer Spitzenpolitiker in Deutschland.

2011 - Ein Islamist greift am Frankfurter Flughafen einen US- Militärbus an, erschießt zwei US-Soldaten und verletzt zwei weitere schwer. Die Tat gilt als erster islamistisch geprägter Terroranschlag mit Toten in Deutschland.

2004 - Europas Raumsonde «Rosetta» startet mit einer Trägerrakete in den Weltraum. Sie untersucht in ihrer 12-jährigen Mission den 720 Millionen Kilometer entfernten Kometen «Tschuri».

1999 - Erstmals kommt in Europa ein «Baby von zwei Müttern» zur Welt. In die künstlich befruchtete Eizelle einer Frau war zuvor die Ei-Zellsubstanz einer Spenderin injiziert worden.

1994 - Die Bundesregierung beschließt den Bau der Magnetschnellbahn Transrapid zwischen Hamburg und Berlin. Der Plan wird 2000 aufgegeben.

1969 - Das britisch-französische Überschallverkehrsflugzeug «Concorde» startet in Toulouse zu seinem Jungfernflug.

1949 - Die «Lucky Lady II», eine Weiterentwicklung des Bombers B 50, beendet in Texas nach 94 Stunden die erste Nonstop- Erdumrundung.

1939 - Der italienische Kardinal Eugenio Pacelli wird Nachfolger von Papst Pius XI. und nimmt den Namen Pius XII. an.

GEBURTSTAGE

1989 - Marcel Hirscher (30), österreichischer Skisportler, mehrfacher Weltmeister und Olympiasieger im Ski alpin

1984 - Elizabeth Jagger (35), britisch-amerikanisches Model

1969 - Corinna Schumacher (50), deutsche Pferdesport-Unternehmerin, Ehefrau von Ex-Rennfahrer Michael Schumacher

1944 - Uschi Glas (75), deutsche Schauspielerin (Film «Zur Sache Schätzchen», Fernsehserie «Zwei Münchner in Hamburg»)

1919 - Jennifer Jones, amerikanische Schauspielerin («Duell in der Sonne», «Alle Herrlichkeit auf Erden», «Das Lied von Bernadette» nach dem Roman von Franz Werfel), gest. 2009

TODESTAGE

1999 - Dusty Springfield, britische Sängerin («Son Of A Preacher Man», «I Close My Eyes and Count to Ten»), geb. 1939

1991 - Serge Gainsbourg, französischer Chansonnier, Komponist und Schauspieler (Chanson «Je t'aime, moi non plus» mit Jane Birkin), geb. 1928