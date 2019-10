Was geschah am ... : Kalenderblatt 2019: 21. Oktober

Das aktuelle Kalenderblatt für den 21. Oktober 2019:

43. Kalenderwoche, 294. Tag des Jahres

Noch 71 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Waage

Namenstag: Ursula

HISTORISCHE DATEN

2017 - Der umstrittene Milliardär Andrej Babis gewinnt die Parlamentswahl in Tschechien mit großem Vorsprung.

2014 - Der deutsche Autobauer Daimler steigt als Großaktionär beim US-Elektroautopionier Tesla aus. Der Anteil von rund vier Prozent sei abgegeben worden, teilt Daimler mit.

2004 - Das internationale Humangenomprojekt stellt im britischen Fachjournal «Nature» die weitgehend komplette Version des menschlichen Erbgutes vor.

1999 - In der tschetschenischen Hauptstadt Grosny werden bei einem Raketenangriff auf einem Marktplatz nach tschetschenischen Angaben 137 Menschen getötet und 250 verletzt.

1969 - Willy Brandt (SPD) wird vom Bundestag zum vierten deutschen Bundeskanzler gewählt und am selben Tag vereidigt.

1964 - Das Film-Musical «My Fair Lady» mit Audrey Hepburn und Rex Harrison in den Hauptrollen hat in New York Premiere.

1959 - Das Solomon R. Guggenheim Museum, gebaut nach einem Entwurf von Frank Lloyd Wright, wird in New York eröffnet.

1944 - US-Truppen nehmen im Zweiten Weltkrieg als erste deutsche Großstadt Aachen ein.

1879 - Dem amerikanischen Erfinder Thomas Alva Edison gelingt erstmals der Dauerbetrieb einer elektrischen Glühbirne: Sie leuchtete mehr als 40 Stunden.

GEBURTSTAGE

1984 - Silvio Heinevetter (35), deutscher Handballspieler, Torwart der Nationalmannschaft seit 2006

1959 - Ken Watanabe (60), japanischer Schauspieler («Last Samurai»)

1954 - Marcel Raducanu (65), rumänischer Fußballspieler (Borussia Dortmund 1982-88)

1949 - Benjamin Netanjahu (70), israelischer Politiker, Ministerpräsident 1996-1999 und seit 2009

1884 - Claire Waldoff, deutsche Chansonsängerin («Wer schmeißt denn da mit Lehm?»), gest. 1957

TODESTAGE

1994 - Burt Lancaster, amerikanischer Schauspieler («Verdammt in alle Ewigkeit»), geb. 1913

1969 - Jack Kerouac, amerikanischer Schriftsteller («Unterwegs»), geb. 1922