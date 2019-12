Was geschah am ... : Kalenderblatt 2019: 22. Dezember

Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. Dezember 2019:

von dpa

21. Dezember 2019, 23:55 Uhr

51. Kalenderwoche, 356. Tag des Jahres

Noch 9 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Steinbock

Namenstag: Jutta, Marian

HISTORISCHE DATEN

2018 - Ein Tsunami tötet mehr als 430 Menschen auf den indonesischen Inseln Sumatra und Java. Etwa 1500 werden verletzt. Ein Ausbruch des Vulkans Anak Krakatau in der vorgelagerten Sunda-Meerenge hatte die Flutwelle ausgelöst.

2014 - Papst Franziskus übt bei seiner Weihnachtsansprache vor der römischen Kurie grundlegende Kritik an der Bürokratie im Vatikan. Der Pontifex prangert unter anderem «das spirituelle Alzheimer» und den «Terrorismus des Geschwätzes» in der Kurie an.

1999 - Das Frankfurter Landgericht verurteilt Monika Böttcher, geschiedene Weimar, im dritten Prozess wegen des Mordes an ihren beiden Töchtern zu lebenslanger Haft.

1989 - Nach tagelangen Massenprotesten und Kämpfen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften wird der rumänische Staats- und Parteichef Nicolae Ceausescu gestürzt.

1989 - Unter dem Jubel von mehr als 100.000 Menschen wird 28 Jahre nach dem Bau der Berliner Mauer das Brandenburger Tor wieder geöffnet.

1972 - In den chilenischen Anden werden 16 Überlebende eines Flugzeugabsturzes nach 71 Tagen in Schnee und Kälte gerettet. In ihrer Not hatten sie sich vom Fleisch ihrer umgekommenen Mitreisenden ernährt.

1939 - Im Bahnhof Genthin in Brandenburg fährt ein D-Zug auf eine haltende Bahn auf. 196 Menschen kommen ums Leben.

1917 - In Berlin wird der Normenausschuss der Deutschen Industrie gegründet. Er setzt die Deutsche Industrie Norm (DIN) fest.

1894 - Wegen angeblichen Verrats militärischer Geheimnisse an das Deutsche Reich wird der französische Offizier Alfred Dreyfus von einem Militärgericht zu lebenslanger Verbannung auf die Teufelsinsel in Französisch-Guayana verurteilt («Dreyfus-Affäre»).

GEBURTSTAGE

1989 - Jordin Sparks (30), amerikanische Sängerin («No Air»)

1962 - Ralph Fiennes (57), britischer Schauspieler («Der englische Patient», «Mit Schirm, Charme und Melone»)

1959 - Bernd Schuster (60), deutscher Fußballtrainer und -spieler, Europameister als Spieler mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft 1980

1954 - Anna Galiena (65), italienische Schauspielerin («Der Mann der Friseuse», «Ein Sommer in der Provence»)

1899 - Gustaf Gründgens, deutscher Schauspieler, Regisseur und Theaterintendant («Faust»), gest. 1963

TODESTAGE

1989 - Samuel Beckett, irischer Schriftsteller («Warten auf Godot», «Endspiel»), Literaturnobelpreisträger 1969, geb. 1906

1969 - Josef von Sternberg, österreichisch-amerikanischer Regisseur («Der blaue Engel»), geb. 1894