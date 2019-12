Was geschah am ... : Kalenderblatt 2019: 27. Dezember

Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. Dezember 2019:

26. Dezember 2019, 23:55 Uhr

HISTORISCHE DATEN

2018 - Nach 38 Jahren erscheint die letzte Printausgabe des Popmusik-Magazins «Spex».

2017 - Unter dem Druck des Dopingskandals muss der Cheforganisator der Fußball-WM in Russland, Witali Mutko, seinen Posten räumen. Der langjährige Sportminister gilt als eine Schlüsselfigur im russischen Doping-System.

2008 - Der Frauenmörder Heinrich Pommerenke stirbt nach 49 Jahren in Haft. Kein anderer Häftling in Deutschland saß bis dahin so lange hinter Gittern wie er.

2002 - Das Parlament in Ankara ebnet dem türkischen AKP-Vorsitzenden Recep Tayyip Erdogan mit einer Verfassungsänderung den Weg ins Amt des Ministerpräsidenten.

1999 - Die 150-jährige Geschichte des Braunkohlebergbaus im Senftenberger Revier endet mit der Abschaltung des Lausitzer Industriekraftwerkes Brieske.

1984 - Der erste Kongress des Chaos Computer Clubs (CCC), ein Treffen der internationalen Hackerszene, findet in Hamburg statt.

1979 - Drei Tage nach dem Einmarsch in Afghanistan stürmen sowjetische Truppen den Präsidentenpalast in Kabul und töten Präsident Hafisullah Amin.

1949 - Die Niederlande entlassen Indonesien unter dem Druck der Vereinten Nationen nach fast 350 Jahren in die Unabhängigkeit.

1904 - In London wird das Märchenstück «Peter Pan oder der Junge, der nicht erwachsen werden wollte» von James Matthew Barrie uraufgeführt.

GEBURTSTAGE

1949 - Klaus Fischer (70), deutscher Fußballer, früherer Nationalspieler, Vizeweltmeister 1982

1944 - Hans-Jürgen Buchner (75), deutscher Musiker und Sänger, Gründer der niederbayerischen Gruppe Haindling («Lang scho nimmer g'sehn», «Du Depp»)

1944 - Mick Jones (75), britischer Gitarrist und Komponist, Mitbegründer der britisch-amerikanischen Rockband Foreigner («I want to know what love ist»)

1939 - Barbara Klemm (80), deutsche Fotografin, arbeitete viele Jahrzehnte für die «Frankfurter Allgemeine Zeitung»

1919 - Maria Weber, deutsche Gewerkschafterin (CDU), stellvertretende DGB-Vorsitzende 1972-1982, gest. 2002

TODESTAGE

2018 - Hans A. Nikel, deutscher Verleger, Bildhauer und Philosoph, Erfinder und Verleger des Satire-Magazins «Pardon», geb. 1930

1874 - Ernst Litfaß, deutscher Verleger, Erfinder der Litfaßsäule, geb. 1816