Was geschah am ... : Kalenderblatt 2019: 28. Juni

26. Kalenderwoche, 179. Tag des JahresNoch 186 Tage bis zum JahresendeSternzeichen: KrebsNamenstag: Diethild, Irenäus

HISTORISCHE DATEN

2018 - Die Energiekonzerne RWE und Vattenfall werden für dendeutschen Atomausstieg millionenschwer entschädigt. DerBundestag setzt mit seinem Beschluss ein Urteil desBundesverfassungsgerichts um. Der Bundesrat stimmt zu. DieHöhe kann erst 2023 ermittelt werden.2018 - Das Düsseldorfer Oberlandesgericht verpflichtet denehemaligen Kunstberater Helge Achenbach zur Zahlung von 16,1Millionen Euro an die Familie des gestorbenen Aldi-ErbenBerthold Albrecht. Er hatte diesen beim Kauf von Kunst undOldtimern betrogen.2009 - Der deutsche Autor Jens Petersen gewinnt den IngeborgBachmann-Preis 2009. Petersen erhält die Auszeichnung inKlagenfurt für einen Auszug aus seinem nochunveröffentlichten Roman «Bis dass der Tod...».1994 - Der DFB schließt Stefan Effenberg, nachdem er deutschen Fansden «Stinkefinger» gezeigt hatte, bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA aus der Nationalelf aus.1969 - In der New Yorker Christopher Street kommt es zu einemAufstand von Trans- und Homosexuellen gegen willkürlichePolizeikontrollen und Schikanen. Es beginnen tagelangeStraßenschlachten mit der New Yorker Polizei. Der ChristopherStreet Day (CSD) erinnert an diese Unruhen.1939 - Die Fluggesellschaft Pan American startet die erstetransatlantische Passagier-Fluglinie zwischen New York undMarseille mit Maschinen des Typs Boeing B-314 Clipper.1919 - Der Friedensvertrag zwischen dem Deutschen Reich undden alliierten Siegermächten wird in Versailles unterzeichnetund beendet formell den Ersten Weltkrieg.1519 - Der spanische König Karl I., Erbe der habsburgischenHausmacht, wird von den Kurfürsten zum römisch-deutschenKönig und künftigen Kaiser gewählt. Seine Krönung als Karl V.erfolgt am 23. Oktober 1520.1389 - Mit der Niederlage der serbischen Streitmacht unterFürst Lazar I. durch das osmanische Heer auf dem Amselfeld(Kosovo) beginnt die 500-jährige Herrschaft der Türken überdie gesamte Balkanhalbinsel.

GEBURTSTAGE

1994 - Kronprinz Hussein (25), jordanischer Thronfolger, ältesterSohn von König Abdullah II. und Königin Rania von Jordanien1971 - Elon Musk (48), amerikanischer Unternehmer, Gründer desElektroautoherstellers Tesla1969 - Ayelet Zurer (50), israelische Schauspielerin («Illuminati»)1966 - John Cusack (53), amerikanischer Schauspieler («HighFidelity»)1944 - Aleksandar Ristic (75), ehemaliger bosnischer Fußballtrainer,FC Schalke 04 1990-1992

TODESTAGE

2018 - Christine Nöstlinger, österreichische Kinderbuchautorin («Diefeuerrote Friederike»), geb. 19361979 - Paul Dessau, deutscher Komponist (Oper «Puntila»), geb. 1894