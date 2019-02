Was geschah am ... : Kalenderblatt 2019: 7. Februar

Das aktuelle Kalenderblatt für den 7. Februar 2019:

06. Februar 2019

HISTORISCHE DATEN

2018 - Bei einem Angriff der US-Armee auf regierungstreue Truppen in Syrien sterben etwa 100 Kämpfer. Das US-Militär spricht von «Selbstverteidigung», die syrische Regierung von einer «Aggression».

2017 - Bayern Münchens Kapitän Philipp Lahm kündigt das Ende seiner Fußball-Karriere zum Ende der Saison an. Danach stehe er auch für den Posten des Sportdirektors beim Rekordmeister nicht zur Verfügung.

2014 - In Sotschi (Russland) werden die XXII. Olympischen Winterspiele eröffnet. Es sind die ersten Winterspiele in Russland.

1999 - Nach dem Tod von Jordaniens Herrscher König Hussein wird sein ältester Sohn Abdullah vom Parlament als neuer König vereidigt.

1989 - Werbung für Kondome auf den Trikots einer Fußballmannschaft verstößt nicht gegen die guten Sitten, entscheidet das Landgericht Frankfurt im Rechtsstreit zwischen dem DFB und dem FC Homburg.

1971 - Bei einer Volksabstimmung votieren fast zwei Drittel aller stimmberechtigten Schweizer Männer für die Einführung des Frauenwahlrechts auf eidgenössischer Ebene.

1964 - Die Beatles treten ihre erste Tournee durch die USA an und lösen eine Massenbegeisterung aus.

1885 - Der erste deutsche Fischdampfer «Sagitta» (148 BRT) sticht von Bremerhaven aus in See. Damit begann die industrielle Hochseefischerei in Deutschland.

1855 - Russland und Japan einigen sich im Vertrag von Shimoda über eine Grenze für die Inselgruppe der Kurilen im Norden Japans. Der Vertrag teilt die Kurilen-Kette in eine nördliche russische und in eine südliche japanische Hälfte.

GEBURTSTAGE

1994 - Elisa Schlott (25), deutsche Schauspielerin («Draußen am See», «Fremde Tochter»)

1954 - Dieter Bohlen (65), deutscher Musiker und Produzent, Sänger und Komponist des Pop-Duos «Modern Talking» (mit Thomas Anders), erster Hit: «You're My Heart, You're My Soul» 1985

1950 - Patrick McGrath (69), britischer Schriftsteller («Asylum»)

1944 - Witi Ihimaera (75), neuseeländischer Schriftsteller («The Whale Rider»)

1937 - Doris Gercke (82), deutsche Schriftstellerin («Bella Block»-Romane)

TODESTAGE

2018 - Waltraud Kretzschmar, deutsche Handballerin, bestritt 217 Länderspiele für die DDR und erzielte dabei 727 Tore, geb. 1948

1999 - Hussein, König von Jordanien 1952-99, geb. 1935