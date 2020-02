Was geschah am ... : Kalenderblatt 2020: 14. Februar

Das aktuelle Kalenderblatt für den 14. Februar 2020:

13. Februar 2020, 23:55 Uhr

7. Kalenderwoche, 45. Tag des Jahres

Noch 321 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Cyrillus, Giovanni, Valentin

HISTORISCHE DATEN

2019 - Der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus stellt die Produktion des weltgrößten Passagierjets A380 ein. Die letzte Auslieferung des Luftgiganten sei für 2021 geplant, teilt Airbus in Toulouse mit.

2018 - Südafrikas Präsident Jacob Zuma gibt unter dem Druck seiner Regierungspartei ANC sein Amt auf. Dem seit 2009 amtierenden Zuma wird unter anderem Korruption vorgeworfen. Sein Stellvertreter Cyril Ramaphosa wird neuer Staatschef.

2015 - In Kopenhagen erschießt ein Islamist in einem Café einen Filmemacher. Am nächsten Tag tötet er den jüdischen Wachmann einer Synagoge, bevor er von der Polizei erschossen wird.

2005 - Bei einem Autobombenanschlag in Beirut sterben 23 Menschen, darunter der frühere libanesische Regierungschef Rafik Hariri. Die UN beauftragen den Berliner Oberstaatsanwalt Detlev Mehlis mit Ermittlungen.

2005 - Die Gründer Chad Hurley, Steve Chen und Jawed Karim registrieren die Webadresse für ihr Video-Internetportal Youtube.

2003 - Klon-Schaf Dolly wird wegen einer Lungenentzündung eingeschläfert. Dolly wurde 1996 als erster Klon eines erwachsenen Säugetieres geboren.

2000 - Die Aktionäre des Münchener Mischkonzerns Viag stimmen für die Fusion mit der Veba zum größten deutschen Strom- und Gaskonzern E.ON.

1978 - Der Rechtswissenschaftler und Politiker Hans-Peter Bull (SPD) tritt sein Amt als erster Bundesbeauftragter für den Datenschutz an.

1950 - Die Sowjetunion und die Volksrepublik China schließen in Moskau einen Freundschafts- und Beistandspakt.

GEBURTSTAGE

1990 - Femme Schmidt (30), deutsche Sängerin und Songwriterin

1975 - Markus Blume (45), deutscher Politiker, CSU-Generalsekretär seit 2018

1945 - Fürst Hans-Adam II. (75), Fürst von und zu Liechtenstein, seit 1989

1920 - Judith Holzmeister, österreichische Schauspielerin («Wiener Mädeln»), war in erster Ehe mit Curd Jürgens verheiratet, gest. 2008

1895 - Max Horkheimer, deutscher Philosoph und Soziologe («Zur Kritik der instrumentellen Vernunft»), gest. 1973

TODESTAGE

2010 - Dick Francis, britischer Krimiautor («Gambling», «Scherben»), geb. 1920

1400 - König Richard II., englischer König 1377-1399, geb. 1367