Was geschah am ... : Kalenderblatt 2020: 2. April

Das aktuelle Kalenderblatt für den 2. April 2020:

von dpa

01. April 2020, 23:55 Uhr

14. Kalenderwoche, 93. Tag des Jahres

Noch 273 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Widder

Namenstag: Franz, Maria

HISTORISCHE DATEN

2019 - Nach wochenlangen Massenprotesten tritt der algerische Langzeitpräsident Abdelaziz Bouteflika zurück. Algeriens Parlament ernennt den Präsidenten des Oberhauses, Abdelkader Bensalah, zum vorläufigen Nachfolger.

2019 - Reinhard Grindel tritt als Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zurück. Zuvor war er wegen der Annahme einer teuren Uhr kritisiert worden. Grindel legt am 10. April auch seine internationalen Posten in der UEFA und FIFA nieder. Grindels Nachfolger an der DFB-Spitze wird Fritz Keller.

2015 - Die somalische Islamistenmiliz Al-Shabaab greift die Universität in der Stadt Garissa im Südosten Kenias an und tötet 148 Menschen, die meisten davon Studenten. Auch vier Terroristen kommen ums Leben.

1985 - Die RAF-Terroristen Christian Klar und Brigitte Mohnhaupt werden vom Oberlandesgericht Stuttgart zu fünf Mal lebenslänglich und zusätzlich 15 Jahren Haft verurteilt.

1975 - Der CN Tower im kanadischen Toronto wird fertiggestellt. Er ist mit 553 Metern das bis dahin höchste frei stehende Bauwerk der Welt.

1935 - Der britische Physiker Robert Watson-Watt erhält ein Patent auf das Radar.

1920 - Die Reichswehr marschiert in das Ruhrgebiet ein und schlägt einen Aufstand der kommunistischen «Roten Ruhrarmee» nieder.

1810 - Napoleon heiratet die österreichische Kaisertochter Marie Louise endgültig kirchlich in Paris. Im März hatte bereits eine Trauung in Abwesenheit des Bräutigams in Wien stattgefunden.

1800 - Die Sinfonie Nr. 1 C-Dur op. 21 von Ludwig van Beethoven wird in Wien uraufgeführt.

GEBURTSTAGE

1960 - Linford Christie (60), britischer Leichtathlet, Olympiasieger über 100 Meter in Barcelona 1992

1945 - Jürgen Drews (75), deutscher Schlagersänger («Ein Bett im Kornfeld»)

1940 - Donald Jackson (80), kanadischer Eiskunstläufer, Doppelaxel bei der WM in Prag 1962

1925 - Hans Rosenthal, deutscher Quizmaster und Regisseur, TV-Quizshow «Dalli Dalli» 1971-1986, gest. 1987

1840 - Émile Zola, französischer Schriftsteller und Journalist («Der Bauch von Paris», «Germinal»), gest. 1902

TODESTAGE

2014 - Urs Widmer, Schweizer Schriftsteller («Der Geliebte meiner Mutter»), geb. 1938

2005 - Johannes Paul II., Papst 1978-2005; Seligsprechung im Mai 2011, Heiligsprechung im April 2014, geb. 1920