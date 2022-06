Tausende winzig kleine Maifische tummeln sich in den Eimern. Dann heißt es: Ab in den Fluss! Langsam werden die Fische in den Rhein gekippt. Dort geht ihr Leben richtig los. In den kommenden Monaten wird die Strömung sie von Rheinland-Pfalz bis ins Meer treiben. Nach ein paar Jahren dann sollen die Fische in den Rhein zurückkehren, um dort ihre Eier abzulegen.