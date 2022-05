Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ist in die Ukraine gefahren. Auf dem Foto ist sie rechts zu sehen. FOTO: Efrem Lukatsky Ukraine-Krieg Annalena Baerbock setzt in der Ukraine ein Zeichen Von dpa | 10.05.2022, 15:00 Uhr | Update vor 3 Std.

Wichtige Politiker aus vielen Ländern sind schon in das Land gereist, in dem gerade Krieg herrscht. Was der Besuch der deutschen Außenministerin dort bedeutet, liest du hier.