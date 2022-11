Die deutsche Frauen-Handballmannschaft hofft, dass sie es in die Hauptrunde der Europameisterschaft schafft. Foto: Kolektiff Images/dpa up-down up-down Europameisterschaft Handball-Frauen kämpfen um Einzug in die Hauptrunde Von dpa | 08.11.2022, 16:03 Uhr | Update vor 39 Min.

Das wird ein wichtiges Spiel: Am Mittwochabend treten die deutschen Handballerinnen gegen das Team aus Spanien an. Dieses Spiel entscheidet, ob die Deutschen bei der Europameisterschaft in die nächste Runde kommen.