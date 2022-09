In der Bundesliga ist man eigentlich gewohnt, dass der FC Bayern an der Spitze der Tabelle steht und Leverkusen dicht dahinter ist. Vor dem Spiel am Freitagabend stehen die Vereine aber auf den Plätzen 5 und 15. Denn beide Mannschaften spielen nicht so erfolgreich wie erwartet.

Das soll sich aber wieder ändern, wenigstens für eines der beiden Teams. „Wir brauchen Punkte, wir brauchen Siege“, sagte Bayerns Trainer Julian Nagelsmann am Donnerstag.