Anni (Martha Haberland) ist einfach nur sauer. Ihre Familie ist vor kurzem aus Hamburg nach „Groß Hottendorf“ gezogen. Eigentlich sollte sie hier ein eigenes Pferd bekommen. Doch dafür ist plötzlich weder Zeit noch Geld da. Annis Eltern sind nur noch mit ihrer neuen Orchideenzucht beschäftigt. Aus diesem Grund muss Anni ständig auf ihren kleinen Bruder aufpassen. Auch ihre neuen Mitschülerinnen machen Anni das Leben schwer.

Anni entdeckt das Wildpferd Ponyherz

Nach einem Zwischenfall in der Schule läuft Anni wütend in den Wald und steht plötzlich einem echten Pferd gegenüber. Es hat einen herzförmigen Fleck auf der Stirn, deshalb nennt sie es Ponyherz. Das Wildpferd spürt, dass Anni nicht glücklich ist. Es möchte das Mädchen trösten und so werden die beiden Freunde.

Die Pferde sind in Gefahr

Doch Ponyherz und die anderen Wildpferde sind im Wald nicht sicher. Pferdediebe fangen Ponyherz ein und verkaufen ihn an ein Mädchen aus Annis Klasse. Für Anni gehört ein Wildpferd nicht in den Stall. Sie öffnet die Boxentür und lässt Ponyherz wieder frei.

Damit handelt sie sich natürlich jede Menge Ärger ein, außerdem liegen die Pferdediebe weiterhin auf der Lauer und nun ist auch Anni in Gefahr. Wie das Abenteuer ausgeht – das seht ihr im Film „Ponyherz“.

KiWi-Reporterin Mieke zum Film

„Der Film war spannend und teilweise auch lustig“ sagt die 13-jährige KiWi-Reporterin Mieke. „Gut finde ich, dass endlich mal kein schwarzer Hengst die Hauptrolle spielte. Ponyherz ist nämlich braun. Außerdem gab es noch andere süße Tiere im Film, zum Beispiel einen Esel und einen lustigen Mops. Von den Schauspielern hat mir Annis Mitschülerin Pia (Felizia Trube) am besten gefallen. Am Ende stellt sie sich gegen die anderen Mädchen aus der Klasse und ist auf Annis Seite. Das war sehr mutig. Ich würde den Film eher jüngeren Kindern empfehlen, ab ungefähr sechs Jahren.“

