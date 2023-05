Viele Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern lesen im Internet unsere Zeitung. Auf dem Handy, dem Tablet oder Computer. Dabei haben sie oft Fragen zu einem Thema oder wollen selbst etwas dazu sagen. Susanne Rieger ist dann für sie da. Sie kümmert sich. Manchmal bekommt sie aber auch komische Nachrichten.

Susanne, du hast einen ganz neuen Job bei unserer Zeitung. Den gibt es erst seit einem Jahr. Du bist Community Managerin. Wofür bist du da?

Bei uns in der Onlineredaktion stellen wir ganz viele Artikel, die die Reporter schreiben, ins Internet. Dort können alle, die keine Papierzeitung haben, die Texte lesen. Auf unserer Webseite etwa oder in den Apps. Ist ein Thema besonders spannend oder interessant, möchten sich auch viele Leser dazu gern äußern oder untereinander austauschen. Manche wollen auch noch mehr zum Thema wissen.

Wann ist so ein Thema besonders spannend?

Na, zum Beispiel, wenn die Äffchen aus dem Zoo ausgebrochen sind. Eine wichtige Straße gesperrt wird. Oder einer aus der Schule einen Preis gewonnen hat. Dann wollen viele Leser ihre Freude, ihre Neugier und manchmal auch ihren Ärger loswerden und schreiben einen Kommentar. Und da komme ich dann ins Spiel.

Wie meinst du das?

Ich bin eine Art Schiedsrichterin. Ich schaue, wie die Leser und Leserinnen reagieren und ob sich eine gute Diskussion entwickelt. Häufig moderiere ich die dann auch, gebe Hinweise und Tipps, wo man weitere Infos zu dem Thema nachlesen kann. Ich sage den Leuten, der Community sozusagen, „hey, ich bin für euch da“. Viele sind dafür sehr dankbar.

Schaffst du es, allen zu antworten?

Ich versuche es. Aber es gibt viel zu tun. Wir sind ja mit unserer Zeitung auch auf Instagram, Facebook und starten gerade auch auf TikTok, um junge Leute auf uns aufmerksam zu machen. Es gibt allein 13 Facebook-Kanäle, auf denen sich Leser zu verschiedenen Themen äußern. Zu all dem, was die Reporter und Reporterinnen aus ihrer Umgebung in den einzelnen Lokalzeitungen berichten. Da kommen schon mal schnell allein zu einem Thema ein paar hundert Kommentare zusammen.

Schreiben die Leute immer nette Dinge?

Oft schon. Ich schaue, ob die Leser und Leserinnen sich respektvoll ausdrücken. Wie man das normalerweise tut, wenn man jemandem gegenüber sitzt. Es gibt aber auch Leute, die hässliche Dinge schreiben, andere beleidigen oder Unwahrheiten verbreiten. Häufig werden zum Beispiel Sachen über Ausländer behauptet, die nicht wahr sind.

Was machst du dann?

Ich stelle dann unsere Verhaltensrichtlinien in den Chat und bitte sie, sich an unsere Netiquette zu halten. Das sind Benimmregeln, die unsere Zeitung extra fürs Internet erarbeitet hat. Hört einer mit seinen Hass-Kommentaren nicht auf, verwarne ich ihn oder schließe ihn von der Diskussion aus. Manchmal kommt es auch ganz schlimm. Schon drei mal haben Leser andere dazu aufgerufen, jemandem aus der Region Gewalt anzutun. Ich bitte dann unsere Chefredaktion darum, dass der Polizei zu melden.

Wirst du auch manchmal selbst beleidigt?

Ja, das kommt vor. Manche wollen halt immer ihre schlechte Laune an anderen ablassen. Aber meine Laune lasse ich mir dann nicht vermiesen. Ich freue mich über all die anderen, die gern auf unseren Seiten unterwegs sind.

Was rätst du Schülern, die auf TikTok, WhatsApp oder so beleidigt werden?

Lasst euch Beleidigungen nicht gefallen! Wendet euch an jemanden, dem ihr vertraut. An eure Eltern, Großeltern, den Schulsozialarbeiter, Schulpsychologen oder wen auch immer. Überlegt gemeinsam, was zu tun ist. Macht Screenshots von den Nachrichten. Behaltet die Gemeinheiten nicht für euch. Denn dann werdet ihr euch von Tag zu Tag verletzter, schlechter, wütender oder ängstlicher fühlen.

Und was ist, wenn ich selbst etwas Gemeines schreibe? Etwa über jemanden aus der Klasse oder Schule, den ich nicht leiden kann?

Mach nicht, was du bitterlich bereuen könntest. Schreibst du fiese Dinge, kann das Folgen haben. Alles, was du verschickst, hinterlässt Spuren im Netz. Und später schämst du dich dann über das, was du getan hast. Doch dann ist es zu spät.