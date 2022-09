„Mama, ich bin so verliebt, ich kann fliegen“, schreibt Meeri an ihre Mutter. Immer, wenn sie an Rocco denkt, bekommt sie einen glasigen Blick, ein Dauergrinsen und hebt ab, beobachtet ihre beste Freundin Klara. So ist das also, wenn man das erste Mal verliebt ist. „Himbeeren mit Senf“ ist einer von sechs Kinder- und Jugendfilmen, der aktuell beim Filmkunstfest in Schwerin zu sehen ist, und er ist genauso süß und scharf wie das Leben.

Meeri träumt auch nach ihrer verliebten Flugtour von Rocco. Foto: zischlermann filmproduktion

Im Keller von Meeris Hauses liegen Leichen, denn ihr Papa ist Bestatter. Gruselig finden das Meeri und ihr verrückter Bruder Luk gar nicht, Tod gehört genauso zum Leben wie Verliebtsein. Der Film ist lustig und komisch – auch wenn er von ernsten Themen wie Liebeskummer, einer bösen Fahrradgang und dem Tod von Luks Lieblinsghuhn erzählt. War das gruselig?

Nicht gruselig, sondern spannend

„Ich habe mich nicht gegruselt“, sagen die Grundschülerinnen Emilia und Lotte. Das soll es auch nicht sein, verrät Filmemacherin Ruth Olshan. Viele knifflige Themen habe sie vorher mit Kindern besprochen. „Wie fandest du die Prügelszenen?“, fragt die Filmemacherin Emilia nach der Vorführung. „So brutal war das nicht. Es macht den Film spannender“, sagt die Neunjährige. Was sie an dem Film am besten fand? „Es war cool, dass Meeri fliegen konnte. Der kleine Bruder war manchmal echt witzig. Und wie der Film heißt, ist auch cool“, sagt Emilia.

Filmemacherin Ruth Olshan war im Schweriner Kino zu Gast. Foto: Filmland MV/ Foto Jörn Manzke

Das Fliegen war gar nicht so einfach zu drehen, verrät Filmemacherin Ruth Olshan. Wie im Klettergarten hing Schauspielerin Leni Deschner in den Seilen, drei bis vier Stuntleute hielten sie fest. 15 Meter in die Höhe wurde Leni geschossen, so hoch wie fünf Drei-Meter-Türme. „All die Flugszenen waren echt knifflig. Aber die Kinder haben es geliebt“, sagt Filmemacherin Ruth Olshan. Am Set waren die kleinen Schauspieler wie eine Gang. „Sie hatten ziemlich viel Spaß und haben viel gegackert. Sehr lustig waren die Knutschszenen“, sagt Ruth Olshan. Der Film macht Spaß und lohnt für einen Kinobesuch. Am Sonntag um 16.30 Uhr läuft er noch einamal am Campus am Turm. Und ab Frühjahr 2023 im Kino.