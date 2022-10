„Lotti & Otto. Neue Geschichten über Jungssachen und Mädchenkram“ ist Band drei der Geschichten rund um die zwei Otterkinder. Foto: Edel Kids Books/dpa up-down up-down Kinderbuch-Tipp Jungssachen und Mädchenkram: Abenteuer von „Lotti und Otto“ Von dpa | 21.10.2022, 09:00 Uhr

Mädchen sind lieb und schüchtern, Jungen wild und mutig? Viele Menschen stellen sich das so vor. Das findet Autorin Collien Ulmen-Fernandes nicht so gut und will zeigen, dass es auch umgekehrt sein kann. Sie hat das Buch „Lotti und Otto“ über zwei Otterkinder geschrieben.