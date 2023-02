Hund Bobi läuft putzmunter und schwanzwedelnd durch den Garten. Das ist erstaunlich, denn Bobi aus dem Land Portugal ist 30 Jahre alt. Zum Vergleich: Normalerweise werden Hunde nur ungefähr 10 bis 15 Jahre alt. Bobi ist also ein richtig alter Opa. Er wurde sogar als „ältester Hund aller Zeiten“ ins Guinness Buch der Rekorde aufgenommen.

Wie alt ein Hund wird, hängt zum Beispiel von seiner Rasse und seiner Größe ab. So werden kleine Hunde in der Regel älter als große. Was ist nun Bobis Geheimnis? Sein Besitzer erklärt es so: „Bobi bekommt nur das zu fressen, was wir auch essen. Alles hausgemacht. Wir vermeiden es, ihm zu stark gewürzte Speisen zu geben.“ Außerdem bekomme der Hund viel Zuneigung von seiner Familie.