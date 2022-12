Die Tiere fressen zum Beispiel auch gerne in Maisfeldern oder Rapsfeldern. Auch in Gärten, Parks und auf Sportplätzen am Rand von Ortschaften sind sie unterwegs! In der Stadt Boppard am Rhein etwa lassen einige Eltern ihre Kinder nicht mehr im Garten spielen, weil sie Angst vor Wildschweinen haben.



Dass die Tiere aus den Wäldern rauskommen, hat mit dem Futterangebot zu tun. Oft finden sie in der Nähe von Menschen mehr, zum Beispiel, wenn diese ihre Essensreste auf den Kompost werfen. In einigen Städten werden die Menschen deswegen aufgefordert, kein Essen und keine Gartenabfälle herumliegen zu lassen. Was außerdem in Wildschwein-Gebieten hilft: ein starker Zaun.