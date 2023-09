Die knallgrünen Tiere gehören einer bedrohten Froschart an. In Deutschland gelten sie als gefährdet, in Baden-Württemberg sogar als stark gefährdet. Das bedeutet: Es gibt nicht mehr so viele von ihnen. Das liegt unter anderem daran, dass der Lebensraum der Frösche durch Straßen und Wege zerschnitten wird.



Dabei kann der bis zu fünf Zentimeter lange Frosch für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sehr hilfreich sein. Denn er sei auf saubere Gewässer angewiesen, erklärten die Fachleute. „An solchen Tieren können Biologen sehr schnell absehen, ob es einem Gewässer gut oder schlecht geht.“