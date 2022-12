Koala Foto: IFAW/IFAW/dpa up-down up-down Tierschutz in Australien Beim Autofahren auf Koalas achten Von dpa | 02.12.2022, 15:10 Uhr

Der kleine Koala Rafa sitzt in einer Plastikbox und hält sich an einem Plüschtier fest. Tierschützer in Australien haben ihn so auf eine Waage gesetzt. Der Kleine hat seine Mama verloren und wird nun von Menschen aufgezogen.