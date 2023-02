In Schottland haben Betreiber einer Wildtierstation aber genau das getan: eine Webcam an Holz festgemacht. Das ging nicht gut. Nun schrieben sie im Internet: „Wir haben uns gewundert, warum unsere Biber-Kamera nichts als Stöcke und Schlamm zeigte.“ Und weiter: „Es stellte sich heraus, dass die ungezogenen Biber sie gestohlen hatten, um sie auf dem Dach ihres Baus zu befestigen.“



Medien in dem Land berichteten: Die Webcam soll wieder aufgestellt werden. Diesmal aber besser an einer Metallstange als an einem Holzstab.