Insgesamt gibt es 14 verschiedene Seidenbienen-Arten in Deutschland. Die Frühlings-Seidenbiene die größte davon. Mit etwas Glück ist sie schon bald zu finden. Denn Frühlings-Seidenbienen schwirren als eine der ersten Wildbienen bereits im März durch die Luft. Dann lassen sie sich etwa in der Nähe ihrer Nistplätze beobachten. Ihre Nester bauen die Bienen zum Beispiel in sandige Wiesen, aber auch in Sandkästen auf Spielplätzen.