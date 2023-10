So wollen die Betreiber des Parks sichergehen, dass nicht zu viele Bisons dort leben. Schließlich soll jedes Tier ausreichend Platz und genug zum Fressen haben. Weil die Bisons Jungtiere bekommen, wird jedes Jahr überprüft, ob die Herde nicht zu groß wird. Sind es zu viele Bisons, werden einige auf einer Auktion versteigert. Dann kommen sie in eine neue Herde an einem anderen Ort oder sie werden geschlachtet.



Das Spektakel lockt zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer an. Denn dabei kann es ziemlich stürmisch zugehen. Bisons können bis zu 50 Kilometer die Stunde schnell werden. Das ist so schnell, wie ein Auto meist in der Stadt fahren darf.