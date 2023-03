Warum die Bären so gerne auf ihren Hinterbeinen stehen, hat einen anderen Grund: So verschaffen sie sich einen Überblick und können besser schnuppern. Sie halten dann ihre Nase in die Luft und können etwa besser nach Fressbarem suchen. Am häufigsten fressen Braunbären übrigens Pflanzen und Insekten.



Am Wochenende stellte sich die Braunbärin Idun im Tierpark Hexentanzplatz auf ihre Hinterbeine. Sie erkundet dort seit einiger Zeit ihr neues Gehege.