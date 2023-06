Leuchtend Orange mit weißen Streifen und schwarzen Rändern – Clownfische sehen toll aus und wurden durch den Pixar-Film „Findet Nemo“ weltberühmt. Vor 20 Jahren kam der Film in die Kinos und noch immer sind Clownfische beliebt. „Seit dem Film wollen viele Leute auf der ganzen Welt unbedingt Clownfische in ihren Aquarien halten“, sagt die Meeresbiologin Tatee Sutadra.

Die Meeresbiologin Tatee Sutadra setzt sich in Thailand für Clownfische ein. Foto: Carola Frentzen/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Clownfische im Aquarium halten ist schwierig

Das Problem: „Die meisten Menschen wissen gar nicht, wie sie sich richtig um die Fische kümmern sollen - und das macht es für die Tiere gefährlich“, sagt die Expertin. Clownfische richtig zu halten, ist nämlich nicht so leicht. Tatee Sutadra erklärt: „Bekommen die Fische falsche Nahrung oder stimmt die Wassertemperatur nicht, werden sie krank oder sterben.“

Clownfische leben zusammen mit Seeanemonen – diese Lebewesen sind halb Tier, halb Pflanze. Foto: imago images/Shotshop Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Fünf Kriterien für eine artgerechte Haltung

Clownfische brauchen im Aquarium unbedingt eine artgerechte Haltung. Das ist gar nicht so leicht. Diese Dinge musst du beachten:

Clownfische sind Anemonenfische. Das heißt, sie leben in einer Wechselwirkung mit Seeanemonen. In ihrer Gegenwart fühlen sie sich wohl. Das sehen wir ja auch im Film „Findet Nemo“. Clownfische brauchen deshalb unbedingt mindestens eine Seeanemone im Aquarium. Die Art der Pflanze muss auch zu der Art des Clownfisches passen. Sorge mit Korallensand, guter Wasserqualität und dem richtigen Licht dafür, dass es den Anemonen gut geht. Das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass sich auch die Clownfische wohlfühlen. Clownfische leben in Meerwasser. Auf keinen Fall sollten die Anemonenfische oder die Anemonen in Süßwasser gehalten werden. In freier Wildbahn leben Clownfische in den Meeren um Thailand, Indien, Australien, China und Japan. Deshalb sollte die Wassertemperatur zwischen 23 und 28°C liegen, so wie es der tropischen, natürlichen Heimat der Fische entspricht. Die Wasserwerte sollten 8,0 bis 8,4 pH und 0 bis 18 dGH betragen. Clownfische sind Allesfresser und ernähren sich in freier Wildbahn von kleinen Garnelen, Plankton oder Algen. Auch im Aquarium brauchen sie deshalb eine abwechslungsreiche, vitaminreiche Ernährung aus pflanzlicher und tierischer Nahrung.

Einfach schwimmen – im Meer!

Die Meeresbiologin Tatee Sutadra findet es allerdings am besten, die Clownfische gar nicht ins Aquarium zu holen, sondern sie in Freiheit leben zu lassen. Deshalb züchtet sie mit ihrer Organisation Clownfische und wildert sie im Meer aus. Dort geht es ihnen immer noch am besten. Schließlich entflieht auch der kleine Nemo im Film aus dem Aquarium, weil er viel lieber wieder frei im Meer leben möchte.

Lust auf noch mehr Nachrichten? Hier geht´s zur KiWi Startseite!