Dieses Luchs-Weibchen ist allerdings erst ungefähr drei Monate alt und zudem ziemlich mager. Ein Fotograf hat es zufällig entdeckt in einem Wald in Frankreich, nicht so weit von Deutschland entfernt.



Weil das Tier verletzt schien, informierte der Mann einen Förster. „In der Zwischenzeit ließ ich die kleine Raubkatze nicht aus den Augen und sicherte das Gebiet ab“, erzählte der Finder. Die Fachleute sagten ihm später, er habe dem Luchs das Leben gerettet.



Das ist auch deshalb bedeutend, weil Luchse superselten sind. Menschen haben sie früher gejagt, die Raubkatzen waren deshalb beinahe ausgestorben. In Deutschland wurden in den vergangenen Jahren aber mehrfach Luchse ausgewildert. Einige von ihnen könnten auch nach Frankreich gewandert sein.