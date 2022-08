Die Bewohner einer Dachgeschoss-Wohnung hatten das Tier zuerst auf ihrem Balkon entdeckt, dann sei der Fuchs aufs Dach geflüchtet. Also kam die Polizei um zu helfen. Die Beamten drängten den Fuchs zurück auf den Balkon. „Er ist dann durch die Wohnung und das Treppenhaus unversehrt auf die Straße gelaufen“, sagte eine Sprecherin der Polizei.

In Berlin sieht man häufiger Füchse auf den Straßen oder in den Parks herumstreifen. Die Wildtiere finden in der Stadt Futter, zum Beispiel in Mülleimern. Was dieser Fuchs auf dem Balkon und dem Dach zu suchen hatte, weiß man jedoch nicht.