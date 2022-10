Halsbandpekaris sind Teamplayer. Foto: Daniel Zupanc/TIERGARTEN SCHÖNBRUNN/APA/dpa up-down up-down Tiere in Südamerika Halsbandpekaris: Eine Gruppe, ein gemeinsamer Duft Von dpa | 13.10.2022, 16:20 Uhr | Update vor 55 Min.

Wer zu uns gehören will, muss auch riechen wie wir: Dieses Motto gilt bei den Halsbandpekaris. Die Tiere erinnern an Wildschweine. Sie leben in Gruppen und kommen hauptsächlich in Südamerika vor.