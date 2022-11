Wildkatze Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Hilfe für Wildkatzen Hier entlang, bitte! Von dpa | 13.11.2022, 15:20 Uhr

In einem Wald zu leben, finden Wildkatzen gut. Dort fühlen sich die scheuen Tiere wohl. Aber was ist, wenn sie ihren Wald verlassen wollen, etwa um sich woanders ein eigenes Revier zu suchen? Das kann schwierig werden. Denn Wälder sind in Deutschland oft nicht miteinander verbunden. Stattdessen sind dort etwa Straßen oder Städte im Weg.