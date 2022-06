Zwei Baby-Hörnchenbeutler sind in Australien geboren worden. Foto: Healesville Sanctuary/ZOOS VICTORIA/dpa FOTO: Healesville Sanctuary up-down up-down Tierbabys Hörnchenbeutler bringen Hoffnung Von dpa | 24.06.2022, 16:44 Uhr

Sie passen in die Hand eines Menschen. So klein sind Hörnchenbeutler! In freier Wildbahn findet man sie sehr selten. Nur noch in einem Gebiet in Australien leben diese nachtaktiven Beuteltiere. Deswegen ist die Art vom Aussterben bedroht.