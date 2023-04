Hunde Foto: David Parry/PA Wire/dpa up-down up-down Pollen-Allergien Hunde können Heuschnupfen haben Von dpa | 06.04.2023, 10:56 Uhr

Sobald die Tage wärmer werden, heißt es für viele Hunde wieder: ab in den Park! Voller Freude rennen sie dann oft über Wiesen, buddeln, was das Zeug hält, und schnuppern an Blümchen. Huch, was kitzelt denn so plötzlich in der Nase? Hatschi! Das müssen wohl die Pollen sein. Denn ebenso wie zahlreiche Menschen können auch Hunde gegen den Blütenstaub allergisch sein. Sie bekommen also auch Heuschnupfen.