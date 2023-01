Die Wildschafe können hervorragend riechen, hören und sehen. Menschen wittern sie schon in Hunderten Metern Entfernung. Allerdings sind die Wildschafe eher langsam unterwegs. In Zoos werden sie häufig gehalten, auch in Streichelgehegen.



In der Natur leben Mufflons in trockenen, bergigen Gebieten etwa auf den Inseln Sardinien, Korsika oder Zypern. Aber auch in Deutschland sind einige der Wildschafe in Waldgebieten zu sehen, zum Beispiel in der Eifel.