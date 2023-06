Flamingos Foto: Jessica Lichetzki/dpa up-down up-down Zootiere Ingo, der alte Flamingo Von dpa | 18.06.2023, 16:05 Uhr

Viele Menschen in Deutschland werden ungefähr 80 Jahre alt. Nun stell dir vor, es würde jemanden geben, der auch mit 160 Jahren noch da ist. So in etwa geht es Ingo. Der uralte Flamingo lebt in einem Zoo der Stadt Berlin. Wie alt Ingo wirklich ist, kann man nur schätzen. 75 Jahre sind es aber wahrscheinlich. Denn auf einem Ring an seinem Bein wurde das Datum 23.6.1948 gefunden. Das könnte das Geburtsdatum des Vogels sein.