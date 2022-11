Der Netzglasfrosch und sein Lebensraum sollen in Zukunft besser geschützt werden. Foto: Julie Larsen Maher/Wildlife Conservation Society via AP/dpa up-down up-down Konferenz in Panama Wildtiere sollen besser geschützt werden Von dpa | 15.11.2022, 15:46 Uhr | Update vor 2 Std.

Ihre Haut am Bauch ist fast durchsichtig - deshalb kann man bei Glasfröschen die Innereien sehen, also etwa das schlagende Herz. Die Tiere leben in den Regenwäldern Mittel- und Südamerikas. Doch Glasfrösche und andere Wildtiere brauchen mehr Schutz, sagen Fachleute.