Kuchen mit Katzen

In solchen Katzencafés können Besucher und Besucherinnen wie in anderen Cafés ein Getränk trinken und Kuchen essen. Gleichzeitig können sie die Katzen streicheln oder mit ihnen spielen. Auch in Städten wie Hamburg, München, Hannover oder Bochum gibt es diese tierischen Orte.



Franziska Müller eröffnet das Café in Chemnitz in dieser Woche. Viele Gäste seien Menschen, die selbst keine Tiere halten können, erwartet sie. Zum Beispiel, weil ihnen Platz oder Zeit dafür fehle. „Katzen sind ein Ruhepol und darüber hinaus sehr reinliche und sehr leise Tiere.“



In die Küche dürfen die Katzen natürlich nicht. Wenn die Tiere ihre Ruhe haben wollen, können sie in ein Nachbarzimmer gehen. Für die Besucher gibt es auch ein paar Regeln. Die Katzen dürfen keinen Kuchen bekommen und die Besucher sollen die Tiere nicht ärgern.