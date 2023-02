Eigentlich gehören sie zur Familie der Hörnchen. Dabei sehen sie ihren Verwandten, etwa den Eichhörnchen, gar nicht so ähnlich. Das liegt an dem kräftigen Körperbau der Murmeltiere. Sie fressen sich ordentlich Winterspeck an, bevor sie ihren Winterschlaf beginnen. Das ist auch einer der Gründe, warum Murmeltiere so bekannt sind.



Schlafen wie die Weltmeister: „Ich habe geschlafen wie ein Murmeltier!“ Diesen Spruch hast du vielleicht schon mal gehört. Davon ist die Rede, wenn jemand lange, tief und fest geschlafen hat. So ähnlich also, wie die Nagetiere ihren Winterschlaf halten. Der kann bis zu einem halben Jahr dauern.



Wird es kälter und die Tage kürzer, beginnen die Nager Heu in ihre Höhlen unter der Erde zu tragen. Damit verschließen sie den Eingang. So bleiben Kälte und Feinde draußen. Die Murmeltiere haben es warm und sind sicher. Erst wenn es im Frühling wieder wärmer wird, kommen sie heraus. Während der gesamten Zeit essen und trinken die Tiere nichts.



Wetterboten: Wie lange dauert der Winter noch? Auf diese Frage gibt in dem Land USA jedes Jahr ein Murmeltier die Antwort. In der Stadt Punxsutawney etwa wird am 2. Februar der Murmeltiertag gefeiert. Alle Augen richten sich auf Nagetier Phil und dessen Schatten. Die Menschen dort sagen: Wenn sich das Murmeltier vor der Sonne in seinem Bau verkriecht, bleibt es noch sechs Wochen lang Winter. Ist keine Sonne und damit kein Schatten zu sehen, kommt schon bald der Frühling. Oft liegt Phil mit seinen Vorhersagen allerdings falsch.



Filmstars: Um den Murmeltiertag in der Stadt Punxsutawney geht es auch in einem berühmten Film. Er heißt „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Darin geht es um einen griesgrämigen Wetteransager. Jedes Jahr zum Murmeltiertag muss er wieder in die Stadt Punxsutawney fahren und über das Tier berichten. Wegen eines Schneesturms müssen sein Team und er auch noch in der Stadt übernachten. Und plötzlich wiederholt sich der Tag wieder und wieder.